Помер пуерториканський боксер Вільфредо Гомес — The Rio Times

У Пуерто-Рико 10 жовтня у віці 69 років помер боксер Вільфредо «Базука» Гомес, який був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Його смерть у програмі Telemundo підтвердив син спортсмена Вільфредо Гомес-молодший, повідомляє The Rio Times.

Місцеві видання Metro Puerto Rico та El Vocero повідомили про респіраторні ускладнення, однак офіційну причину смерті не оприлюднювали. За даними El Nuevo Día, того тижня Гомес мав проблеми зі здоров'ям і був доправлений до лікарні Auxilio Mutuo через утруднене дихання. 7 жовтня один із його синів просив у соцмережах молитися за одужання батька.

Кар'єра чемпіона

Вільфредо Гомес народився 29 жовтня 1956 року. Перший світовий титул він здобув 21 травня 1977 року, коли у 20-річному віці переміг південнокорейця Дон Кюн Юма. Пуерториканець ставав чемпіоном у другій легшій, напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У другій легшій вазі Гомес провів 17 поспіль захистів титулу, завершивши кожен нокаутом, що є рекордом дивізіону. У жовтні 1978 року він технічним нокаутом переміг мексиканця Карлоса Сарате. Першої поразки на професійному рингу зазнав у серпні 1981 року, поступившись технічним нокаутом мексиканцю Сальвадору Санчесу.

Досягнення та реакція

Підсумковий професійний рекорд Гомеса становив 44 перемоги, 42 з яких — нокаутом, три поразки та одну нічию. До переходу в професіонали він представляв Пуерто-Рико на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені, а 1974 року виборов золото на першому чемпіонаті світу з аматорського боксу в Гавані. У 1995 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Голова Комісії з рекреації та спорту Палати представників Пуерто-Рико Хосеан Хіменес назвав Гомеса одним із найулюбленіших спортсменів острова. Представник Джеррі Ньєвес Росаріо подякував боксерові за все, що він зробив для Пуерто-Рико.

Читай нас у