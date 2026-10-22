Померла польська тенісистка Барбара Ольшовська-Ковальська — RMF24

У Польщі померла Барбара Ольшовська-Ковальська — колишня спортсменка, тренерка та діячка великого і настільного тенісу. Їй було 82 роки. Про смерть Ольшовської-Ковальської повідомили національні федерації обох видів спорту, пише RMF24.

Кар’єра у двох видах тенісу

Барбара Ольшовська-Ковальська народилася 29 листопада 1943 року у Варшаві. Вона була представницею Польщі, неодноразово ставала чемпіонкою країни та мала кваліфікацію тренерки першого класу у великому й настільному тенісі.

Ольшовська-Ковальська обіймала посаду генеральної секретарки Польської федерації настільного тенісу, а згодом стала почесною членкинею цієї федерації. Також вона входила до правління Польської федерації тенісу та в 1985–1988 роках була віцепрезиденткою зі спорту.

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Робота у спортивних федераціях

Вона очолювала підготовку спортсменів в обох федераціях — великого та настільного тенісу. Крім того, Ольшовська-Ковальська була членкинею Комісії жіночого спорту Польського олімпійського комітету.

За заслуги для жіночого спорту її відзначили в 14-му конкурсі «Тренерка року», який організувала Комісія жіночого спорту Польського олімпійського комітету. Нагороду вона отримала з рук Ірени Шевінської.

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