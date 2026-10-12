Помилка Деніелса в овертаймі залишила Командерс із нічиєю проти Джайентс — The Guardian

«Вашингтон Командерс» зіграли внічию 27:27 із «Нью-Йорк Джайентс» у матчі НФЛ після того, як Джейден Деніелс наприкінці овертайму не дозволив команді вчасно виконати потенційно переможний філд-гол. За даними The Guardian, «Вашингтон» отримав м’яч за дві хвилини до завершення додаткового часу, коли Дарон Пейн вибив його у Кема Скаттебо, а «Джайентс» перебували в зоні для потенційного переможного удару.

Деніелс довів атаку до 24-ярдової лінії суперника. За 12 секунд до завершення овертайму, не маючи тайм-аутів, він побіг із м’ячем і був зупинений без просування вперед. «Командерс» вишикувалися для спайку, але час сплив.

Деніелс, який уперше зіграв після того, як удруге вивихнув лівий лікоть у другому турі, набрав 199 пасових ярдів, 103 ярди на виносі та оформив два тачдауни.

Камббек Нью-Йорка

У четвертій чверті «Командерс» вели 27:13, але Джейміс Вінстон організував камбек «Джайентс». Він віддав 17-ярдовий тачдаун-пас Айзеї Лайклі, а за 1 хвилину 43 секунди до завершення основного часу знайшов Маліка Нейберса ще одним 17-ярдовим пасом у залікову зону. Вінстон завершив гру з 326 пасовими ярдами та трьома тачдаунами.

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Нейберс упіймав 11 передач на 121 ярд і заніс тачдаун, а Лайклі зробив 11 прийомів на 94 ярди та двічі відзначився. Водночас проблеми з ударами завадили «Джайентс» здобути перемогу: Домінік Звада реалізував лише два з п’яти філд-голів.

Інші результати туру

«Нью-Інгленд Петріотс» розгромили «Лас-Вегас Рейдерс» 45:17. Дрейк Мей віддав чотири тачдаун-паси, набрав 374 ярди пасом і додав тачдаун на виносі. «Нью-Йорк Джетс» перемогли «Клівленд Браунс» 17:12, перервавши серію з трьох поразок.

«Піттсбург Стілерс» обіграли «Індіанаполіс Колтс» 34:22 завдяки 188 сумарним ярдам і двом довгим тачдаунам Джейлена Воррена. «Х’юстон Тексанс» здобули першу перемогу сезону, розгромивши «Теннессі Тайтенс» 26:3, а «Міннесота Вайкінгс» залишилися непереможними після гри з «Нью-Орлінс Сейнтс» — 23:13.

Також «Цинциннаті Бенгалс» перемогли «Маямі Долфінс» 31:24, «Грін-Бей Пекерс» розгромили «Чикаго Беарс» 31:7, а «Детройт Лайонс» здолали «Аризона Кардіналс» 45:21.

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