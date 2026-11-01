Помилка Сузукі принесла Фулгему нічию з Астон Віллою — Sky Sports

«Астон Вілла» зіграла внічию з «Фулгемом» — 1:1 — у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Вілла Парк» 31 жовтня. Господарі вели в рахунку після гола Ніколаса Джексона, однак воротар Зіон Сузукі припустився помилки після кутового Алекса Івобі та забив м’яч у власні ворота.

Нереалізований пенальті та гол Джексона

На 15-й хвилині «Астон Вілла» отримала право на пенальті: після перегляду епізоду арбітр зафіксував гру рукою Сандера Берге у штрафному майданчику. Джон Макгінн пробив у поперечину.

Невдовзі Сузукі врятував свою команду після контратаки «Фулгема», однією рукою перевівши удар Оскара Бобба через поперечину. На 39-й хвилині господарі все ж відкрили рахунок: помилка Тімоті Кастаня дозволила Йогану Манзамбі вивести Джексона на ударну позицію. Форвард обіграв захисників і пробив повз Бернда Лено. Для Джексона цей гол став восьмим у 10 матчах, повідомляє Sky Sports.

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Вирішальна помилка воротаря

У другому таймі Лено відбив м’яч після того, як Віктор Лінделеф спрямував у ворота удар Іана Маатсена. Сузукі завадив Гонсало Гарсії замкнути передачу Метті Кеша та згодом парирував удар головою Івобі з близької відстані.

Проте після подачі Івобі з кутового воротар «Астон Вілли» не втримав м’яч, який проскочив крізь його руки та перетнув лінію воріт. Наприкінці гри Сузукі відбив удар Антоні Робінсона, а Пау Торрес не влучив головою з вигідної позиції. Команди завершили матч із одним очком кожна.

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