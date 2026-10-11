Помилка воротаря принесла Chicago Fire перемогу 2:1 над New York City — Interia Sport

У Чикаго Chicago Fire переміг New York City з рахунком 2:1 у матчі MLS. Вирішальний гол на 88-й хвилині забив Марен Хайле-Селассі після невдалої передачі воротаря гостей Метта Фріза.

New York City вів у рахунку

Як повідомляє Interia Sport, рахунок на 19-й хвилині відкрив гравець New York City Ханнес Вольф. На 44-й хвилині Dje D’Avilla отримав другу жовту картку, тож Chicago Fire залишився в меншості.

Попри вилучення, господарі зрівняли рахунок на 55-й хвилині завдяки голу Антона Йонссона Салетроса. Після цього команди продовжили боротьбу за перемогу, а розв’язка настала наприкінці матчу.

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Помилка на 88-й хвилині

На 88-й хвилині Фріз, намагаючись розпочати атаку своєї команди, віддав м’яч прямо Хайле-Селассі. Футболіст Chicago Fire скористався помилкою та забив м’яч, який установив остаточний рахунок — 2:1.

Interia Sport також зазначає, що в другому таймі Фріз отримав у голову сильний удар Роберта Левандовського. Видання припускає, що цей епізод міг вплинути на подальшу оцінку воротарем ігрової ситуації, однак не наводить підтвердження такого зв’язку.

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