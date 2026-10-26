Понад 150 тенісистів закликали ATP не скорочувати парний розряд — The Guardian

Понад 150 гравців парного розряду ATP підписали відкритий лист до ради та керівництва Асоціації тенісистів-професіоналів із закликом переглянути можливі реформи й зберегти формат парних змагань. Про це повідомляє The Guardian.

Можливе скорочення сіток

За даними видання, ATP проводить перегляд правил парного розряду, про який тенісистам повідомили під час зустрічі на Вімблдоні. Один із можливих варіантів реформи передбачає, що з 2028 року сітки парних турнірів на змаганнях ATP можуть скоротити вдвічі.

Зокрема, на турнірах серії ATP Masters 1000 у парному розряді можуть залишити 16 команд. Основні сітки змагань категорій ATP 500 та ATP 250 можуть обмежити вісьмома командами.

Питання призових

Також пропозиції можуть передбачати зменшення загальної частки призових для учасників парного розряду з 20% до 10%. Решту коштів за цими пропозиціями спрямовували б на виплати тенісистам в одиночному розряді. Лист, окрім чинних гравців, підписали понад 20 національних федерацій та колишні зірки тенісу.

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Автори звернення заявили, що за чинними планами близько 20 млн доларів призових можуть перерозподілити з парного в одиночний розряд. На їхню думку, це скоротить кількість професійних можливостей для фахівців парної гри та ускладнить для талановитих спортсменів побудову стабільної кар’єри.

Чемпіон Вімблдону 2025 року в змішаному парному розряді Сем Вербек, який є одним з ініціаторів кампанії, заявив, що гравці вважають потенційні зміни загрозою для майбутнього дисципліни. За його словами, тенісисти хочуть змістовного діалогу з ATP про розвиток парного розряду без шкоди для кар’єр його учасників.

Генеральний директор ATP Андреа Гауденці раніше заявив, що парний розряд залишатиметься ключовою частиною ATP Tour. За його словами, перегляд має знайти модель, яка забезпечить дисципліні довгострокову сталість, буде ефективною для турнірів і вболівальників та підтримає шлях розвитку гравців.

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