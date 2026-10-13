«Лондон Лайонс» став першим британським клубом, який зіграв проти команди НБА, однак поступився «Портленд Трейл Блейзерс» з рахунком 66:119 у виставковому матчі в Портленді, штат Орегон, США. Як повідомляє Sky Sports News, господарі лідирували протягом 99% ігрового часу, а їхня найбільша перевага сягала 57 очок.

«Портленд» був попереду 34:21 після першої чверті, 72:33 після другої та 100:49 після третьої. Команда реалізувала 56% кидків із гри й 16 із 34 триочкових, тоді як лондонці влучили 30% кидків із гри та 7 із 33 спроб із-за дуги. «Трейл Блейзерс» переважали суперників за очками з-під кошика — 54:24 — і підбираннями — 51:32.

Друга чверть

Наприкінці першої чверті «Лайонс» скоротили відставання до чотирьох очок — 19:23. Ітан Прайс за 40 секунд реалізував два триочкові кидки, але у другому періоді «Портленд» переміг 38:12. Наприкінці першої половини господарі також здійснили ривок 15:0.

«Портленд» зробив 32 результативні передачі за 45 влучань із гри. Лондонська команда припустилася 24 втрат, після яких суперник набрав 39 очок, тоді як «Лайонс» здобули 14 очок після помилок опонентів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найрезультативнішим у складі британського клубу став Максвелл Льюїс — 13 очок, п’ять підбирань і чотири перехоплення. Деванте Адамс додав 12 очок, а Прайс і Джоел Скотт — по вісім. У «Портленда» по 14 очок набрали Тумані Камара та Скут Гендерсон, Ян Ханьсен і Сіді Сіссоко записали до активу по 13 очок. Джеремі Сохан завершив гру з вісьмома очками та вісьмома підбираннями.

Матч за правилами НБА

Зустріч провели за правилами НБА: чверті тривали по 12 хвилин замість 10, майданчик був більшим, а триочкова лінія розташовувалася далі від кошика, ніж у європейському баскетболі. Для «Портленда» це була друга перемога в передсезонній підготовці. П’ятірка стартових гравців «Трейл Блейзерс» не виходила на майданчик після великої перерви.

«Лондон Лайонс» очолює Таутвідас Сабоніс, батько якого Арвідас Сабоніс провів у «Портленді» сім сезонів у 1990-х і на початку 2000-х років. Тренер зазначив, що поїздка в середині внутрішнього та європейського сезонів була невдалою за термінами. Команда здійснила переліт майже на 10 тисяч миль, прибула до Портленда в суботу та вирушила назад одразу після гри.

Минулого сезону «Лондон Лайонс» виграв усі чотири внутрішні турніри, а 2024 року став першим британським чоловічим клубом, який дістався півфіналу Єврокубка. Клуб подав заявку на участь у Євролізі, який планує збільшити кількість учасників із 20 до 24 у сезоні 2027/28. Виставковий матч у Портленді не був пов’язаний із проєктом NBA Europe.

Читай нас у