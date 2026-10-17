Портленд Трейл Блейзерс відрахували Джеремі Сохана — Interia Sport

Американський клуб «Портленд Трейл Блейзерс» припинив співпрацю з 23-річним баскетболістом Джеремі Соханом напередодні старту нового сезону НБА. Про це команда коротко повідомила у своїх соціальних мережах.

Повідомлення клубу

Як повідомляє Interia Sport, клуб опублікував повідомлення про те, що Trail Blazers відрахували Сохана. Оголошення з'явилося пізно ввечері в суботу.

За чотири доби баскетболіст мав готуватися до першого матчу Портленда в новому розіграші НБА. Після повідомлення клубу Сохан залишився без команди.

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Контракт без гарантій

Сохан приєднався до «Портленд Трейл Блейзерс» на початку серпня після відходу з «Нью-Йорк Нікс». У складі цього клубу він став першим поляком в історії, який здобув чемпіонський перстень НБА.

Угода з Портлендом не гарантувала баскетболістові постійного місця в команді. За даними видання, він мав вибороти його під час передсезонної підготовки, однак цього не сталося.

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