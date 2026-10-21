Порту програв ПСВ 0:1 і після трьох матчів не має очок — Interia Sport

«Порту» вдома програв ПСВ з рахунком 0:1 у третьому турі Ліги чемпіонів. Після трьох матчів команда Франческо Фаріолі не здобула жодного очка. У стартовому складі господарів вийшли Оскар Пєтушевський, Ян Беднарек і Якуб Ківьор. Про це повідомляє Interia Sport.

Моменти Пєтушевського

Перший тайм на «Ештадіу ду Драгау» завершився без голів. Господарі почали матч активніше, а Пєтушевський мав кілька нагод. В одному з епізодів він сам створив момент, однак його удар виявився недостатньо сильним. Ще одного разу польський футболіст не влучив у ворота після спроби прийняти м'яч грудьми.

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На 29-й хвилині Пєтушевський добіг з м'ячем до лінії штрафного майданчика, де зазнав легкого поштовху від оборонця ПСВ. Арбітр після паузи не призначив пенальті. Наприкінці першого тайму небезпечну контратаку гостей не реалізував Філіп Костіч.

Гол ПСВ у другому таймі

ПСВ забив єдиний м'яч на 57-й хвилині. Міянс віддав передачу на дальню стійку, де Тіл із близької відстані вразив ворота «Порту». На 72-й хвилині господарі мали дві дуже небезпечні нагоди зрівняти рахунок, але футболісти ПСВ, зокрема, винесли м'яч із лінії воріт. Інші моменти «Порту» також не реалізував.

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