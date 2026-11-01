Порту розгромив Ешторіл 4:0 і здобув десяту перемогу поспіль — Interia Sport

ФК «Порту» на своєму полі переміг «Ешторіл» з рахунком 4:0 у 10-му турі чемпіонату Португалії. Команда Франческо Фаріолі здобула десяту поспіль перемогу в лізі та зберегла ідеальний результат від початку сезону. До заявки на матч не потрапив Оскар Пєтушевський, повідомляє Interia Sport.

Гол уже на четвертій хвилині

Господарі відкрили рахунок на четвертій хвилині: відзначився Віктор Фрогольдт. До перерви «Порту» мав ще кілька нагод збільшити перевагу, однак перший тайм завершився з рахунком 1:0.

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Три м’ячі після перерви

У другому таймі «Порту» забив ще тричі. На 64-й хвилині Борха Сайнс реалізував передачу Габрі Вейги. На 70-й хвилині Андре Сілва зробив рахунок 3:0, а через чотири хвилини Вейга відзначився сам і встановив остаточний результат.

Перед матчем з «Ешторілом» «Порту» мав 27 очок після дев’яти турів і випереджав «Бенфіку» на п’ять пунктів. Перемога 4:0 стала для команди Фаріолі найбільшою в поточному чемпіонаті.

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