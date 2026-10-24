Португальські ЗМІ повідомили про м’язову травму Пєтушевського — Interia Sport

Футболіста FC Porto Оскара Пєтушевського в останню мить виключили зі складу на матч. У заголовку матеріалу Interia Sport зазначається, що це сталося під час розминки. Португальські медіа, на які посилається видання, повідомили про м’язову травму гравця.

Другий старт поспіль

Пєтушевський мав вдруге поспіль розпочати матч у стартовому складі FC Porto, але не вийшов на поле. Після повернення до клубу він швидко виборов місце у складі команди.

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Попередні м’язові проблеми

Перед початком сезону 2026/2027 Пєтушевський уже мав м’язову травму, через яку пропустив старт розіграшу. Наприкінці вересня він повернувся до гри й згодом отримав терміновий виклик до збірної Польщі.

У збірній футболіст зіграв небагато. За даними Interia Sport, тренер Ян Урбан обережно ставився до здоров’я молодого гравця. Видання також пише, що такий підхід був вигідним для тренера FC Porto після попередніх проблем футболіста.

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