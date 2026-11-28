Поворознюк запідозрив свою команду Інгулець у договірному матчі
«Інгулець» достроково припинив матч проти «Олександрії» на 80-й хвилині за рахунку 0:5.
Футболісти залишили поле на домашньому стадіоні в Петровому та не планують повертатися до гри.
За інформацією FootballHub, рішення залишити поле було пов'язане з вказівкою президента клубу Олександра Поворознюка. Він нібито запідозрив футболістів у неспортивній боротьбі під час матчу.
За даними ТаТоТаке, ситуація в клубі також ускладнюється фінансовими проблемами. Футболісти «Інгульця», за інформацією джерел, востаннє отримували зарплату за серпень, причому йдеться про мінімальні ставки.
Джерело: ТаТоТаке.
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