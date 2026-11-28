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«Інгулець» достроково припинив матч проти «Олександрії» на 80-й хвилині за рахунку 0:5.

Футболісти залишили поле на домашньому стадіоні в Петровому та не планують повертатися до гри.

За інформацією FootballHub, рішення залишити поле було пов'язане з вказівкою президента клубу Олександра Поворознюка. Він нібито запідозрив футболістів у неспортивній боротьбі під час матчу.

За даними ТаТоТаке, ситуація в клубі також ускладнюється фінансовими проблемами. Футболісти «Інгульця», за інформацією джерел, востаннє отримували зарплату за серпень, причому йдеться про мінімальні ставки.

Джерело: ТаТоТаке.

Луганська «Зоря» та київська «Оболонь» зіграли внічию 0:0 у матчі 14-го туру Української Прем’єр-ліги. Луганці мали перевагу за кількістю атак і створили кілька небезпечних моментів, однак не змогли забити.

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