Прем'єр-ліга перенесла матч між Лівим Берегом і «Буковиною» через повітряну тривогу

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Дирекція української Прем'єр-ліги ухвалила рішення перенести поєдинок 11-го туру чемпіонату України між київським «Лівим Берегом» та чернівецькою «Буковиною» на невизначений термін. Команди встигли зіграти лише перший тайм у суботу, після чого гру зупинили через тривалу повітряну тривогу, а проведення другого тайму в неділю виявилося неможливим із безпекових міркувань.

Через тривалий жовтий рівень загрози в Бориспільському районі, де розташована арена, офіційні особи скасували догравання. Нову дату проведення другого тайму визначить дирекція УПЛ пізніше, а на момент зупинки поєдинку рахунок залишається 1:0 на користь «Буковини» завдяки забитому м'ячу півзахисника Віталія Груші.

Джерело: Пресслужба УПЛ.

Матчі 11-го туру УПЛ: розклад і результати поєдинків 31 жовтня — 2 листопада.

Донецький «Шахтар» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0 у матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».

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