Прем’єр Південної Австралії Петер Маліновскас заявив, що турнір LIV Golf в Аделаїді, Австралія, який планували провести в березні, ймовірно, не відбудеться. За даними Channel NewsAsia, він пов’язав сумніви щодо змагання з відтоком гравців із ліги та повідомленнями про проблеми з її фінансуванням.

Фінансові труднощі ліги

У вересні LIV Golf подала заяву про захист від банкрутства в межах реструктуризації. Це сталося після того, як Public Investment Fund Саудівської Аравії повідомив, що припинить фінансову підтримку ліги після сезону 2026 року.

Лігу також залишили кілька гравців, зокрема колишній перший номер світового рейтингу Джон Рам. Як повідомила Financial Times, приватна інвестиційна компанія BC Partners відмовилася від плану перезапустити тур. У жовтні BC Partners здійснила початкову інвестицію в LIV Golf і планувала надати до 300 млн доларів для виходу ліги з реструктуризації та зміцнення її фінансового становища перед сезоном 2027 року. LIV Golf і BC Partners не надали коментарів Reuters.

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Турнір в Аделаїді

Змагання LIV Golf в Аделаїді, що отримували державне фінансування в Південній Австралії, чотири рази проводили на полі The Grange Golf Club. Наступний турнір був запланований на березень у Kooyonga Golf Club.

У вересні Kooyonga Golf Club подав клопотання до суду США у справі про банкрутство, заявивши, що LIV Golf не сплатила першу частину збору за оренду майданчика, попри надане продовження строку. Клуб повідомив Reuters, що знає про публікації щодо фінансування ліги, однак не отримував повідомлень від LIV Golf і намагається з’ясувати ситуацію.

За чотири дні лютневого турніру LIV Golf в Аделаїді його відвідали понад 115 тисяч людей. Це був рекорд відвідуваності для професійного гольф-турніру в Австралії.

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