Президент ФК Порту Віллаш-Боаш похвалив поляків після перемоги 4:1 — Interia Sport

У Порту, Португалія, президент ФК «Порту» Андре Віллаш-Боаш заявив, що клуб задоволений внеском польських футболістів Яна Беднарека, Якуба Ківіора та Оскара Пєтушевського після домашньої перемоги над італійським «Наполі» з рахунком 4:1 у четвертому турі лігового етапу Ліги чемпіонів. Голами в матчі відзначилися Беднарек і Ківіор.

Перші очки в Лізі чемпіонів

Як повідомляє Interia Sport, перед грою з «Наполі» команда Франческо Фаріолі програла три стартові матчі турніру: «Манчестер Сіті» — 0:2, «Реал Бетісу» — 2:3 та ПСВ — 0:1. Перемога над італійським клубом принесла «Порту» перші очки в нинішній кампанії Ліги чемпіонів.

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Після матчу Віллаш-Боаш зазначив, що два голи поляків суттєво допомогли команді. За його словами, Беднарек і Ківіор сильні у грі в повітрі, а клуб задоволений результатом зустрічі та виступом польських гравців.

Згадка про Пєтушевського

Президент «Порту» також згадав Оскара Пєтушевського, на повернення якого очікує команда. Він заявив, що футболіст уже не раз допомагав клубу, і наголосив, що «Порту» задоволений усіма трьома польськими гравцями. У чемпіонаті Португалії після 10 турів команда має 30 очок, посідає перше місце та випереджає «Бенфіку» на п’ять пунктів.

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