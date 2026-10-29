Президент Навроцький відвідає Сенегал у зв’язку з Юнацькою олімпіадою — Interia Sport

Президент Польщі Кароль Навроцький 30 жовтня — 1 листопада 2026 року здійснить робочий візит до Сенегалу у зв’язку з проведенням у Дакарі IV Літніх Юнацьких Олімпійських ігор. Відстань між Варшавою та сенегальською столицею по прямій становить 5366 кілометрів.

Візит на тлі спортивних змагань

Про заплановану поїздку повідомляє Interia Sport, посилаючись на офіційне повідомлення президента Польщі. Нинішні Юнацькі Олімпійські ігри стануть четвертими в історії змагань і першою олімпійською подією, проведеною в Африці.

За даними Польського олімпійського комітету, у змаганнях виступлять близько 2700 спортсменів. Польщу представлятимуть 24 спортсмени — 14 дівчат і 10 хлопців.

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У яких видах спорту змагатимуться поляки

Польські учасники заявлені у 12 дисциплінах: боксі, брейкінгу, дзюдо, шосейному велоспорті, баскетболі 3×3, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плаванні, фехтуванні, настільному тенісі, тріатлоні та віндсерфінгу.

Перед поїздкою польська делегація склала урочисту присягу. У церемонії, за інформацією видання, брали участь міністр спорту і туризму Польщі Якуб Рутницький, посол Сенегалу Діаман Діоме, голова парламентської комісії з фізичної культури, спорту й туризму Тадеуш Томашевський та радник президента Польщі Лукаш Вітек.

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