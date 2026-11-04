Президент Союзу ММА рф поскаржився на українців через відмову від рукостискань

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Президент Союзу ММА рф Сергій Фатєєв заявив російським пропагандистським ЗМІ, що українські спортсмени відмовляються тиснути руки представникам рф під час чемпіонату світу з ММА в Тбілісі.

За його словами, українська сторона уникає рукостискань, а самі росіяни, які беруть участь у світовій першості під власним прапором та гімном, нібито виступають за «спортивну поведінку».

Джерело: ТАСС.

Шаблістка Ольга Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася потиснути їй руку.

Міжнародна федерація фехтування, яка допустила представників росії та білорусі до змагань під нейтральним прапором, спочатку вирішила дискваліфікувати українку. Але під тиском міжнародної спільноти відмовилася від цього.

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