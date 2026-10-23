Президент Трамп звинуватив Леброна Джеймса у неповазі до США — Sky Sports News

Президент США Дональд Трамп звинуватив баскетболіста «Філадельфія Севенті Сіксерс» Леброна Джеймса у неповазі до Сполучених Штатів після відео з виконанням національного гімну перед стартом сезону НБА в Нью-Йорку. Як повідомляє Sky Sports News, Трамп поширив цей запис у соцмережах і заявив, що Джеймс має перепросити американських військових та героїв, які загинули за прапор США.

Відео перед матчем у Нью-Йорку

На відео Джеймс під час виконання «The Star-Spangled Banner», як видається, відпрацьовував рух для удару в гольфі та виконав стрибковий кидок. Це відбувалося на арені «Медісон-сквер-гарден», де «Севенті Сіксерс» проводили матч-відкриття сезону. Більшість його партнерів по команді в цей час стояли нерухомо.

Трамп повторив претензії під час передвиборчого мітингу в Су-Сіті, штат Айова. Він заявив, що не розуміє поведінки спортсмена під час національного гімну.

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Реакція Джеймса і матч у Філадельфії

Після перемоги «Філадельфії» над «Клівленд Кавальєрс» з рахунком 114:106 Джеймс відреагував на заяви президента словами про те, що це, ймовірно, був повільний новинний день в офісі.

У домашньому матчі проти «Клівленда» «Севенті Сіксерс» відіграли відставання у 29 очок — це найбільший камбек команди з 1997 року. Тайріз Максі набрав 32 очки, Джоел Ембіід — 24, а Джеймс завершив гру з 17 очками та 10 підбираннями. Джейлен Браун додав 21 очко, тоді як Донован Мітчелл у складі «Кавальєрс» набрав 32 очки.

Тренер «Філадельфії» Нік Нерс перед грою заявив, що команда прагне не відволікатися на зовнішній шум і зосереджується на тренуваннях, відеорозборах та матчах.

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