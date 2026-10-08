Президент УЄФА Чеферін балотуватиметься на четвертий термін — BBC Sport

Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив у Берліні, Німеччина, що балотуватиметься на четвертий термін на посаді очільника керівного органу європейського футболу. Про своє рішення 58-річний словенець поінформував очільників усіх 55 національних футбольних асоціацій, повідомляє BBC Sport.

Зміна попередньої позиції

Чеферіна вперше обрали президентом УЄФА у 2016 році. Його рішення балотуватися знову означає зміну позиції, яку він публічно озвучував у лютому 2024 року: тоді він наполягав, що не домагатиметься переобрання.

У той період Чеферін був залучений у суперечку щодо змін до статуту УЄФА, які мали б дозволити йому претендувати на четвертий термін. Водночас, за даними BBC Sport, очікування щодо його нового висунення зростали.

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Позиція щодо виборів у ФІФА

Ймовірність висунення Чеферіна також пов'язують із діями УЄФА щодо усунення президента ФІФА Джанні Інфантіно. Інфантіно скасував суперечливий план продажу приватним інвесторам часток у змаганнях керівного органу після масштабної протидії цій ідеї.

Сам Чеферін виключив можливість балотуватися проти Інфантіно на виборах президента ФІФА. Натомість він має намір знайти кандидата, навколо якого зможе об'єднатися футбольна спільнота, коли ФІФА проведе президентські вибори у березні.

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