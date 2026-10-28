Продюсерка Кетлін Кеннеді очолить церемонії Олімпіади-2028 — Channel NewsAsia

Голлівудська продюсерка та колишня президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді очолить виробництво церемоній відкриття і закриття Олімпійських та Паралімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, США. Про її призначення повідомили організатори Ігор, пише Channel NewsAsia.

Керівниця церемоній і контенту

Кеннеді призначили керівницею напряму церемоній і контенту Ігор. На цій посаді вона замінить Пітера Райса, який нещодавно перейшов на роботу до Netflix.

У січні Кеннеді залишила посаду президентки Lucasfilm. Засновник студії Джордж Лукас обрав її очолити компанію, коли продав Lucasfilm корпорації Disney у 2012 році.

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Досвід у кіно та зв’язок з Олімпіадою

Кеннеді разом зі Стівеном Спілбергом і Френком Маршаллом, за якого згодом вийшла заміж, заснувала Amblin Entertainment. Вона також брала участь у виробництві стрічок «Інопланетянин», «Парк Юрського періоду» та «Список Шиндлера».

Продюсерка заявила, що вони з Маршаллом відвідали майже всі Олімпійські ігри від Олімпіади 1984 року в Лос-Анджелесі. За її словами, спорт залишається одним із досвідів, що об’єднують людей.

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