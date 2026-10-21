ПСЖ обіграв Барселону 4:2 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

ПСЖ переміг «Барселону» з рахунком 4:2 у Парижі в матчі третього туру Ліги чемпіонів. Після цієї гри каталонський клуб зазнав першої офіційної поразки в сезоні, повідомляє Interia Sport.

Гол Дуе до перерви

Господарі відкрили рахунок на 38-й хвилині: Дезіре Дуе влучно пробив із-за меж штрафного майданчика. Перед цим ПСЖ мав кілька небезпечних моментів — Хвіча Кварацхелія влучив у стійку, а Усман Дембеле та Дуе також турбували голкіпера Жоана Гарсію.

У першому таймі Усман Дембеле та Дані Ольмо були замінені. Після перерви Гарсія врятував «Барселону» після удару Ашрафа Хакімі, однак каталонці невдовзі зрівняли рахунок.

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Три голи за дев’ять хвилин

На 55-й хвилині Хаві Еспарт забив після передачі Ферміна Лопеса. Утім, ПСЖ знову вийшов уперед на 72-й хвилині, коли Лукас Ернандес головою реалізував подачу з кутового. Ламін Ямаль на 79-й хвилині відновив рівновагу, завершивши індивідуальний прохід ударом з гострого кута.

Вирішальними стали заключні хвилини зустрічі. Вітінья на 81-й хвилині забив із-за меж штрафного майданчика, а на 86-й Фабіан Руїс установив остаточний рахунок — 4:2. За статистикою матчу, ПСЖ завдав 22 ударів, із яких 15 були в площину воріт, тоді як «Барселона» пробила 18 разів і п’ять разів влучила у площину.

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