ПСЖ переміг Манчестер Сіті 4:2 у Лізі чемпіонів — The Guardian

ПСЖ обіграв «Манчестер Сіті» з рахунком 4:2 у матчі Ліги чемпіонів на стадіоні «Етіхад». Парижани забили три м’ячі без відповіді до перерви, а після перерви господарі намагалися скоротити відставання.

Як повідомляє The Guardian, рахунок відкрив Дезіре Дуе. Він змістився з лівого флангу та низом пробив у ближній кут із-за меж штрафного майданчика. Через 75 секунд Усман Дембеле подвоїв перевагу ПСЖ, головою замкнувши передачу Дуе.

Три м’ячі до перерви

Третій гол парижан забив Вітінья. Воррен Заїр-Емері віддав йому результативну передачу п’ятою, а в атаці також брав участь Магнес Акліуш. Ашраф Хакімі в першому таймі влучив у штангу, а згодом не реалізував вихід сам на сам із воротарем «Сіті» Джанлуїджі Доннаруммою.

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У стартовому складі команди Луїса Енріке було семеро футболістів зі списку 30 претендентів на «Золотий м’яч». Ще троє гравців із цього переліку, зокрема Жуан Невеш і Хвіча Кварацхелія, залишалися серед запасних.

Спроба камбеку Сіті

У перерві тренер «Манчестер Сіті» Енцо Мареска провів потрійну заміну, випустивши Матеуса Нунеса, Айюба Буадді та Ілімана Ндіає. У другому таймі господарі діяли активніше: Енцо Фернандес не використав нагоду ударом головою, а Антуан Семеньйо влучив у поперечину, хоча арбітр згодом зафіксував офсайд.

Ерлінг Голанд оформив дубль за «Сіті». Свій перший м’яч норвежець забив після подачі Ндіає з лівого флангу, переправивши м’яч у дальній кут. Акліуш зробив рахунок 4:1 дальнім ударом: Доннарумма торкнувся м’яча, однак той опустився у ворота. Наприкінці матчу Ферран Торрес не реалізував пенальті — його удар виявився слабким і Доннарумма відбив м’яч.

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