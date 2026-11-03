ПСЖ встановив рекорд ЛЧ, забивши чотири голи за 16 хвилин і 2 секунди — Channel NewsAsia

ПСЖ встановив рекорд Ліги чемпіонів за швидкістю чотирьох голів у матчі. У виїзному поєдинку проти іспанського «Вільярреала» парижани повели 4:0 через 16 хвилин і дві секунди після стартового свистка.

Рекорд у матчі з Вільярреалом

Рекорд було встановлено 3 листопада в матчі в Іспанії. Четвертий м’яч забив Фабіан Руїс. Саме цей гол зафіксував рекорд турніру, за даними Channel NewsAsia з посиланням на Opta.

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Рахунок на дев’ятій хвилині відкрив Жуан Невеш. Після цього забили Дезіре Дуе та Сенні Маюлу, а Руїс відзначився четвертим голом ПСЖ.

Втрати гравців атаки

Команда Луїса Енріке провела матч без Хвічі Кварацхелії та володаря «Золотого м’яча» 2025 року Усмана Дембеле, які пропускали гру через травми. Перед поєдинком ПСЖ був найрезультативнішою командою поточного сезону Ліги чемпіонів із 14 голами. Чинні чемпіони Європи також здобули три перемоги у трьох стартових матчах турніру.

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