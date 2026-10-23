ПСЖ зіграє у фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА 2026

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Фінал Міжконтинентального кубка ФІФА 2026 року відбудеться 16 грудня на стадіоні «Ахмед бін Алі» в Ер-Райяні, Катарі.

Чинний володар трофея та переможець Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» («ПСЖ») зустрінеться у вирішальному матчі з найкращою командою турніру Challenger Cup.

Суперник французького клубу визначиться за підсумками кількох поєдинків. Спочатку мексиканський клуб «Депортіво Толука», переможець Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, зіграє з переможцем Кубка Лібертадорес 2026 року.

Команда, яка здобуде перемогу в цьому протистоянні, зустрінеться з південноафриканським клубом «Мамелоді Сандаунз» — чемпіоном Африки. Переможець цього матчу отримає право зіграти у фіналі Міжконтинентального кубка проти «ПСЖ».

Нагадаємо, у 2025 році «Парі Сен-Жермен» уже здобув Міжконтинентальний кубок ФІФА. У вирішальному матчі французький клуб переміг бразильський «Фламенго».

Нагадаємо, футболіст Роберт Левандовський підтримав «Барселону» під час матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. У сторіз в Instagram він опублікував фото телевізійного екрана з кадром гри на 29-й хвилині за рахунку 0:0 та написав: «Vamos Barcelona».

ПСЖ переміг «Барселону» з рахунком 4:2 у Парижі в матчі третього туру Ліги чемпіонів. Після цієї гри каталонський клуб зазнав першої офіційної поразки в сезоні.

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