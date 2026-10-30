ПСЖ зрівняв на 88-й та залишив Манчестер Сіті без перемоги — The Guardian

У Манчестері жіночі команди «Манчестер Сіті» та «Парі Сен-Жермен» зіграли внічию 1:1 у Лізі чемпіонів. Господарки вийшли вперед на 85-й хвилині завдяки реалізованому пенальті Хадіджі Шоу, однак уже на 88-й хвилині Тара Елімбі Жильбер зрівняла рахунок ударом із близької відстані.

Як повідомляє The Guardian, це третя поспіль нічия «Манчестер Сіті» в турнірі, а команда досі не здобула першої перемоги в єврокубках цього сезону. До гри з ПСЖ англійські чемпіонки поділили очки з «Баварією» на виїзді та мадридським «Реалом» удома.

Перевага господарок

«Манчестер Сіті» контролював м’яч 67% ігрового часу. Команда завдала чотирьох ударів у площину воріт суперниць і подала сім кутових, тоді як ПСЖ мав два удари в площину та один кутовий.

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У першому таймі Шоу після подачі Аоби Фудзіно пробила головою повз дальню стійку, а згодом її удар низом пройшов поруч із воротами. Після перерви Фудзіно пробила вище воріт із гострого кута, а її ще один удар заблокувала Тініба Самура.

Гол у відповідь

Після серії замін «Сіті» посилив тиск. Шоу спершу не скористалася кількома нагодами, але згодом заробила пенальті після фолу Грідж Мбок Баті та пробила низом у правий від воротарки кут. Пропущений м’яч активізував парижанок: вони швидко відповіли голом Елімбі Жильбер і забрали одне очко.

Перед матчем «Манчестер Сіті» посідав 11-те місце в турнірній таблиці, лише на одну позицію вище від останнього прохідного місця. Для прямого виходу до чвертьфіналу команді потрібно фінішувати в першій четвірці.

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