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Диктатор Росії Володимир Путін привітав 19-річну тенісистку Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі WTA-2026. Окрему заяву він присвятив спортсменці після того, як напередодні вона здолала українку Еліну Світоліну.

У Кремлі не залишили без уваги успіх росіянки, яка виступає у нейтральному статусі. Путін відзначив її досягнення та скористався нагодою, щоб похвалити російську тенісну школу.

Що Путін сказав про перемогу Андрєєвої

Російський диктатор надіслав тенісистці вітальну телеграму. Її текст опублікували на офіційному сайті Кремля.

Путін заявив, що Андрєєва продемонструвала високий рівень підготовки та характер упродовж турніру.



"Ви натхненно пройшли всю складну турнірну дистанцію, у красивих і напружених поєдинках продемонстрували чудову підготовку, майстерність, витримку та волю", – йдеться у привітанні.

Також очільник Кремля назвав перемогу росіянки яскравою та переконливою. На його думку, цей успіх став продовженням традицій російської тенісної школи.

Про це повідомляють російські пропагандистьскі ЗМІ.

Світоліна вийшла до півфіналу WTA Finals після перемоги над Соболенко — Sky Sports News



Нагадаємо, щощ Мірра Андрєєва вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні — Interia Sport

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