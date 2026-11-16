Путін привітав росіянку, яка перемогла Світоліну на Підсумковому турнірі WTA
Диктатор Росії Володимир Путін привітав 19-річну тенісистку Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі WTA-2026. Окрему заяву він присвятив спортсменці після того, як напередодні вона здолала українку Еліну Світоліну.
У Кремлі не залишили без уваги успіх росіянки, яка виступає у нейтральному статусі. Путін відзначив її досягнення та скористався нагодою, щоб похвалити російську тенісну школу.
Що Путін сказав про перемогу Андрєєвої
Російський диктатор надіслав тенісистці вітальну телеграму. Її текст опублікували на офіційному сайті Кремля.
Путін заявив, що Андрєєва продемонструвала високий рівень підготовки та характер упродовж турніру.
"Ви натхненно пройшли всю складну турнірну дистанцію, у красивих і напружених поєдинках продемонстрували чудову підготовку, майстерність, витримку та волю",
Нагадаємо, щощ Мірра Андрєєва вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні — Interia Sport