Радник Усика заявив про план бою з Бенавідесом у крузервейті — BBC Sport

Радник Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що український боксер розглядає повернення до першої важкої ваги у 2027 році. План передбачає бій за вакантний титул у крузервейті, а згодом — поєдинок за об’єднання поясів з американцем Девідом Бенавідесом, повідомляє BBC Sport.

Плани на 2027 рік

За словами Лапіна, Усик прагне завершити кар’єру абсолютним чемпіоном у дивізіоні, де раніше вже збирав усі основні титули. Радник назвав 2027 рік «фінальним розділом» кар’єри боксера.

Лапін сказав, що Усик має намір повернутися до крузервейту у 2027 році та знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку команда розглядає титульний поєдинок за вакантний пояс, після чого хоче організувати бій з Бенавідесом за об’єднання всіх титулів.

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Титульна ситуація в дивізіоні

Усик провів у крузервейті 16 боїв і став абсолютним чемпіоном, після чого у 2019 році перейшов до надважкої ваги. Там він двічі здобував статус абсолютного чемпіона та продовжив безпрограшну серію до 25 поєдинків.

Бенавідес, якому 29 років, виграв усі 32 професійні бої. Він володіє титулами WBO та WBA у крузервейті й 5 грудня має провести бій із поляком Міхалом Цєшлаком за пояс WBC. Титул IBF вакантний після того, як у березні Джая Опетаю позбавили пояса.

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