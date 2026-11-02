Радомяк переміг Шльонськ 3:1 і здобув першу перемогу з Карвером — Interia Sport

Польський «Радомяк» у Радомі обіграв «Шльонськ» із Вроцлава з рахунком 3:1 у матчі 13-го туру Екстракляси. Це перша перемога команди під керівництвом англійського тренера Джона Карвера, який до цього програв чотири стартові матчі на посаді.

Про перебіг зустрічі повідомляє Interia Sport. Господарі відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині: Доніс завдав удару приблизно з 20 метрів у верхній кут воріт «Шльонська». Однак гості відігралися майже одразу — Банашак замкнув передачу Дембеле, відправивши м’яч у порожні ворота.

Помилка в обороні змінила хід матчу

Перший тайм завершився нічиєю 1:1. Після перерви Домінік Шала припустився помилки під час передачі своєму воротареві. Ян Гжесік перехопив м’яч, обіграв голкіпера та вивів «Радомяк» уперед.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На 71-й хвилині Гжесік оформив дубль. Лукиньяс віддав передачу врозріз за спини оборонців, після чого футболіст «Радомяка» реалізував вихід сам на сам. Цей гол став останнім у матчі.

Складний старт нового тренера

Карвер працює в «Радомяку» від кінця вересня, коли клуб залишив Томаш Качмарек, якого викупив «Ракув» із Ченстохови. Як зазначає Interia Sport, до гри зі «Шльонськом» радомська команда в 12 матчах набрала дев’ять очок — дві перемоги, дві нічиї та вісім поразок.

У чотирьох попередніх поєдинках «Радомяка» під керівництвом Карвера було забито загалом 16 м’ячів. «Шльонськ» перед цією зустріччю посідав 15-те місце в таблиці.

Читай нас у