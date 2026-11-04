Рафаель Надаль прийняв пропозицію увійти до ради Реала — BBC Sport

В Іспанії колишній тенісист Рафаель Надаль прийняв пропозицію увійти до ради директорів мадридського «Реала». Водночас його призначення ще мають схвалити члени клубу на засіданні, яке відбудеться пізніше цього місяця, повідомляє BBC Sport.

Заяви клубу та Надаля

У заяві «Реал» назвав Надаля одним із найвидатніших спортсменів в історії та одним із найвідоміших іспанських атлетів у світі. У клубі зазначили, що він працюватиме в раді директорів і сприятиме сьогоденню та майбутньому команди.

Надаль подякував президентові «Реала» Флорентіно Пересу та раді директорів за пропозицію. У дописі в соцмережі X він повідомив, що прийняв її з великим ентузіазмом, бажанням навчатися та готовністю зробити все можливе для клубу.

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Уболівальник з дитинства

Надаль уболіває за «Реал» із дитинства та має членський номер клубу 67 778. У відповідь на новину він опублікував у X дитячу фотографію у формі мадридської команди.

Тенісист завершив кар'єру у 2024 році. За час виступів він виграв 22 титули Grand Slam, дві олімпійські золоті медалі та допоміг збірній Іспанії п'ять разів здобути Кубок Девіса. Які саме обов'язки Надаль виконуватиме в раді директорів «Реала», наразі невідомо.

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