Рафінья може пропустити матч Барселони з Хетафе через травму стегна — Interia Sport

Бразильський футболіст Рафінья може пропустити домашній матч «Барселони» проти «Хетафе» у восьмому турі Ла Ліги в Іспанії. Зустріч має відбутися на стадіоні Spotify Camp Nou у Барселоні. Гравець відновлюється після незначного ушкодження правого стегна, якого зазнав у матчі Індія — Бразилія.

Індивідуальні тренування

За даними Interia Sport, Рафінья достроково залишив розташування збірної Бразилії через травму. Журналіст каталонського видання Sport Карлос Монфорт повідомив, що вранці футболіст тренувався індивідуально та не приєднався до занять із загальною групою.

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За словами Монфорта, якщо не станеться несподіванки, бразилець не зіграє проти «Хетафе». Журналіст також очікує, що Рафінья буде готовий до матчу з «Галатасараєм», який заплановано на вівторок, 13 жовтня.

Матчі у жовтні

У жовтні «Барселона» також має зіграти проти ПСЖ 20 жовтня та мадридського «Реала» 25 жовтня. Від початку сезону Рафінья, за даними видання, провів за каталонський клуб вісім матчів, забив 14 голів і віддав три результативні передачі.

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