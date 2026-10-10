Рафінья пропустить два матчі Барселони через травму стегна — BBC Sport

В Іспанії бразильський нападник «Барселони» Рафінья через травму правого стегна пропустить найближчі матчі команди проти «Хетафе» в Ла Лізі та «Галатасарая» в Лізі чемпіонів. Футболіст повернувся зі збірної Бразилії з ушкодженням після того, як його замінили в перерві матчу проти Австралії.

Як повідомляє BBC Sport, головний тренер каталонців Гансі Флік назвав травму несерйозною, однак наголосив на потребі обережно відновлювати гравця. За словами тренера, минулого сезону Рафінья мав три травми.

Важлива втрата для лідера Ла Ліги

29-річний Рафінья на початку сезону забив 14 голів і віддав три результативні передачі. «Барселона» здобула вісім поспіль перемог у всіх турнірах, очолює таблицю Ла Ліги та випереджає «Атлетіко» і «Бетіс» на п’ять очок. Мадридський «Реал» відстає ще на один пункт.

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Цього сезону бразилець переважно діяв на позиції хибної дев’ятки, а не на фланзі атаки. У стартовому матчі Ліги чемпіонів команда Фліка перемогла «Феєнорд» з рахунком 5:1. Загалом каталонці забили 36 м’ячів і пропустили вісім.

Варіанти заміни

Очікується, що відсутність Рафіньї в найближчих двох матчах може компенсувати Габріел Жезус, який приєднався до «Барселони» з «Арсеналу» у вересні. На позиції хибної дев’ятки також можуть зіграти Ентоні Гордон, Дані Ольмо або Карім Адейємі.

Цього місяця на «Барселону» також чекають матчі з «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів і «Реалом» у чемпіонаті Іспанії.

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