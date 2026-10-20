Рая заявив, що Арсенал не зважає на критику стилю гри — The Guardian

Перед матчем Ліги чемпіонів у Німеччині воротар «Арсеналу» Давід Рая заявив, що команду не турбує критика її стилю гри. Він відреагував на слова вболівальників суперників, які називають гру лондонського клубу нудною, повідомляє The Guardian.

За словами Раї, гравців передусім цікавлять результати. Він зазначив, що «Арсенал» зазнав однієї поразки в 11 матчах сезону в усіх турнірах і прагне перемагати в кожній грі.

Артета про гру команди

Перед поїздкою до Німеччини «Арсенал» переміг «Ноттінгем Форест» із рахунком 1:0. Єдиний м'яч наприкінці матчу забив Ноні Мадуеке. Мікель Артета визнав, що його команда могла діяти краще в атаці, однак вважає, що претензії до стилю гри поділяє лише невелика частина людей.

Тренер зазначив, що цього сезону команда забиває більше, має більше володіння м'ячем і ударів, а в грі беруть участь різні футболісти. За його словами, ці риси відрізняють нинішній «Арсенал» від команди минулого сезону.

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Артета очікує від «Баварії» більш відкритої гри, ніж від суперників, які застосовують низький оборонний блок. Він додав, що обидві команди розуміють характер майбутньої зустрічі.

Компані може пропустити матч

«Баварія» не зможе розраховувати на дискваліфікованого Майкла Олісе. Участь головного тренера Венсана Компані також залишається під питанням через вірусну інфекцію. Він не відвідав тренування команди у вівторок, а передматчеву пресконференцію замість нього провів асистент Аарон Денкс.

Денкс повідомив, що інфекція час від часу спричиняє Компані біль у ногах. За його словами, в команді заохочують тренера відпочивати стільки, скільки буде потрібно. Якщо Компані не зможе прибути на стадіон, Денкс керуватиме командою під час матчу та підтримуватиме з ним зв'язок.

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