Ракув обіграв Вєчисту 2:1 завдяки дублю Діабі-Фадіги — Interia Sport

У Кракові, Польща, Ракув із Ченстохови переміг Вєчисту Краків з рахунком 2:1 у стартовому матчі 11-го туру польської Екстракласи. Усі три голи в зустрічі забили футболісти, які вийшли на заміну: Лісандру Семеду відкрив рахунок за господарів, а Ламін Діабі-Фадіга оформив дубль для гостей. Про це повідомляє Interia Sport.

Голи після перерви

Перший тайм завершився без голів. За підсумковою статистикою, Ракув завдав 22 ударів проти 12 у Вєчистої та 13 разів пробив у площину воріт, тоді як господарі мали три точні удари. Володіння м'ячем було майже рівним — 49% у Ракува та 51% у краківської команди.

На початку другого тайму Вєчиста діяла небезпечніше, а Міккель Майгаард влучив у стійку. На 69-й хвилині Семеду, який вийшов на заміну, скористався передачею Ефтиміоса Кулуріса, залишився сам перед воротарем Кацпером Треловським і вивів господарів уперед.

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Пенальті та вирішальний м'яч

Перевага Вєчистої тривала десять хвилин. Кулуріс зіграв рукою у власному штрафному майданчику, після чого Діабі-Фадіга реалізував пенальті та зрівняв рахунок. На 88-й хвилині нападник Ракува вдруге відзначився, використавши помилку оборони суперника.

Перед матчем Ракув посідав останнє місце в таблиці, маючи одну перемогу та дев'ять поразок. Попри успіх у Кракові, команда з Ченстохови залишилася на дні турнірної таблиці. Вєчиста перед грою перебувала трохи вище зони вильоту.

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