Ракув звільнив тренера Качмарека після п’яти матчів — Interia Sport

Польський футбольний клуб «Ракув» із Ченстохови припинив співпрацю з головним тренером Томашем Качмареком після п’яти матчів у чемпіонаті. За даними Interia Sport, команда під керівництвом 42-річного фахівця здобула дві перемоги та зазнала трьох поразок.

Зміна після місяця роботи

Качмарек очолив «Ракув», перейшовши з «Радомяка» з Радома. Спортивний коментатор Матеуш Борек стверджував, що сума компенсації за перехід тренера могла становити близько мільйона злотих.

Наставник розпочав роботу з перемоги над «Мотором» із Любліна з рахунком 2:1. Після цього «Ракув» програв «Заглембє» з Любіна та «Короні» з Кельців — в обох матчах із рахунком 2:3, а також поступився ГКС із Катовіце 1:4. Останньою грою Качмарека стала перемога 2:1 над «Вєчистою» з Кракова, однак вона не змінила рішення клубу.

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Версія про рішення власника

Журналіст із Ченстохови Каміль Глембоцький заявив у соцмережі X, що рішення про звільнення Качмарека одноосібно ухвалив власник «Ракува» Міхал Сверчевський. За його словами, ще попереднього тижня можна було почути, що тренер налагодив стосунки з командою.

Журналіст Марцін Божецький із Kanał Sportowy повідомив, що команду може очолити Давід Шварга, який раніше вже працював у Ченстохові. Після відходу з «Ракува» Шварга самостійно тренував «Арку» з Гдині, а нині є одним з асистентів Рафала Ґурака в ГКС із Катовіце. Наступний матч «Ракув» проведе на виїзді проти «Вісли» з Кракова 24 жовтня о 20:15.

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