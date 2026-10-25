Ралі Дакар 2027 не відбудеться в Саудівській Аравії — Channel NewsAsia

Ралі «Дакар» 2027 року не відбудеться в Саудівській Аравії через безпекові побоювання. Організатор перегонів Amaury Sport Organisation та Saudi Motorsport Company спільно вирішили перенести змагання, заплановані на 1–15 січня 2027 року.

Нову локацію оголосять згодом

Як повідомляє Channel NewsAsia, нове місце проведення перегонів мають назвати найближчими днями. В ASO зазначили, що рішення пов’язане з останніми подіями в регіоні та має винятковий і одноразовий характер.

Ралі «Дакар» проводили в Саудівській Аравії з 2020 року. Раніше Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом чемпіонату світу з ралі-рейдів, повідомляло, що перегони можуть відбутися в Африці.

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Повернення запланували на 2028 рік

Організатори заявили, що ралі «Дакар» має повернутися до Саудівської Аравії у 2028 році, коли відбудеться його 50-й ювілейний випуск. Перегони стали черговим спортивним заходом у країні, на який вплинула ситуація з безпекою на тлі атак єменських хуситів, пов’язаних з Іраном.

Раніше Asian Tour на невизначений термін переніс гольф-турнір Saudi International, міський чемпіонат світу з велоспорту скасували, а тенісний турнір Six Kings Slam перенесли на грудень. Чемпіонат світу з ралі також виключив Саудівську Аравію зі свого календаря.

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