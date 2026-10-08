Ралі Шотландії вперше увійде до календаря WRC у 2027 році — BBC Sport

У Великій Британії Ралі Шотландії вперше проведуть у календарі чемпіонату світу з ралі WRC у 2027 році. Гравійний етап в Абердинширі відбудеться на початку жовтня та стане 12-м раундом сезону, що складатиметься з 15 змагань.

Як повідомляє BBC Sport, це буде перший етап WRC у Великій Британії з 2019 року. Разом із Ралі Шотландії до розкладу додали етап у США.

Домашній етап для Елфіна Еванса

Шотландський етап стане домашнім для нового чемпіона світу Елфіна Еванса. Валлійський гонщик здобув титул у Сардинії після того, як його суперник Олівер Сольберг розбив автомобіль наприкінці фінальної спецділянки.

Еванс став першим чемпіоном WRC із Великої Британії за 25 років. Він приєднався до Коліна Макрея та Річарда Бернса — інших британських переможців титулу в найвищій категорії ралі.

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США та нові правила

Сезон 2027 року стартує Ралі Монте-Карло 21–24 січня. Після етапів у Швеції та Кенії чемпіонат проведе три асфальтові раунди поспіль — у Хорватії, на Канарських островах і в Японії. Італійський етап перенесуть із вересня на липень: він відбудеться на асфальті в Римі замість гравійних доріг Сардинії.

США приймуть етап WRC 26–29 серпня — вперше за 39 років. Востаннє заліковий раунд чемпіонату проходив у країні 1988 року на Ралі Олімпус. Після Шотландії календар продовжать етапи в Парагваї та Чилі, а завершиться сезон Ралі Саудівська Аравія 25–28 листопада.

У 2027 році запровадять правила WRC27, що мають обмежити витрати та знизити потужність автомобілів найвищої категорії. Сезон також позначить поява нового промоутера та повернення Ford до чемпіонату у співпраці з M-Sport.

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