Рам готовий прийняти умови Кепки заради повернення до PGA Tour — Sky Sports News

Перед Abu Dhabi Championship Джон Рам заявив, що поки не знає, яким може бути його повернення до PGA Tour після виходу з LIV Golf. Він сказав, що погодився б на умови, подібні до тих, які запропонували Бруксу Кепці, якщо PGA Tour надала б йому таку можливість.

Як повідомляє Sky Sports, на початку 2026 року Рам відмовився від відновлення через спеціальну програму Returning Member Program. Вона також була доступна Брайсону Дешамбо, Кемерону Сміту та Кепці, однак скористався нею лише Кепка.

Умови повернення Кепки

Кепка повернувся до PGA Tour у січні за умовами цієї програми. Він мав зробити благодійний внесок у 5 млн доларів, а також не отримуватиме частку в капіталі PGA Tour протягом п’яти років.

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Рам заявив, що сумнівається, чи отримає ідентичну пропозицію. Водночас він зазначив, що, ймовірно, погодився б на такі самі обмеження. Наразі перед можливістю повернути собі картку PGA Tour на нього чекає річне відсторонення.

Плани на 2027 рік

Гольфіст сказав, що ще не обговорював із PGA Tour можливий шлях повернення у 2027 році. До отримання ясності він планує провести цей рік у DP World Tour.

Рам позитивно оцінив свої три роки в LIV Golf, але пояснив, що відмовився від запропонованих умов нового формату LIV 2.0. За його словами, йому не сподобався напрям змін, зокрема можливий відхід від командного формату та велика кількість невизначеностей.

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