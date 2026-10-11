Ран Такахаші після дебюту в Любліні відзначив атмосферу фанатів — Interia Sport

Японський волейболіст Ран Такахаші після неофіційного дебюту за «Богданку ЛУК Люблін» у Польщі відзначив атмосферу, яку створюють місцеві вболівальники. Як повідомляє Interia Sport, 25-річний догравальник узяв участь у півфіналі товариського турніру Bogdanka Volley Cup проти турецького «Фенербахче».

Люблінська команда перемогла з рахунком 25:21, 25:18, 25:18 та вийшла до недільного фіналу проти PGE Projekt Warszawa. Такахаші відкрив матч результативною атакою в першому розіграші.

Враження від Любліна

Після гри японський волейболіст сказав, що його вразили люблінські фанати та спільне святкування команди з трибунами після матчу. Він зауважив, що вболівальники в Японії поводяться дещо інакше, і додав, що йому подобається атмосфера натовпу.

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Такахаші також розповів, що почувається комфортно в Любліні, оскільки, за його словами, багато поляків спілкуються англійською. Волейболіст уже відвідав польський ресторан неподалік від дому та спробував місцеві страви, зокрема курячий суп з локшиною і вареники з картоплею та сиром.

Перехід до польського клубу

До переїзду в Польщу Такахаші кілька років грав в Італії, а два останні сезони провів у японському клубі Suntory Sunbirds. Його трансфер до «Богданки ЛУК Люблін» підтвердили у травні. У новій команді він утворить пару догравальників із Вільфредо Леоном.

Японець заявив, що хоче отримувати задоволення від виступів у польській лізі та Любліні, а також допомагати команді перемагати щотижня й у кожному матчі. За його словами, мета команди — здобути всі титули.

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