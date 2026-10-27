Рашид Аль-Дахері стане першим представником ОАЕ у Формулі 3 — The National

Еміратський гонщик Рашид Аль-Дахері у сезоні 2027 року виступатиме в чемпіонаті FIA Формула 3 за нідерландську команду Van Amersfoort Racing. Він стане першим представником ОАЕ, який змагатиметься на цьому рівні автоспорту, повідомляє The National.

Формула 3 є третьою за рівнем серією після Формули 1 і Формули 2. Її заїзди проходять у межах десяти гоночних вікендів Гран-прі Формули 1. Van Amersfoort Racing відома роботою з молодими пілотами, зокрема Шарлем Леклером і Максом Ферстаппеном.

Результати перед дебютом

У 2026 році 18-річний Аль-Дахері посів четверте місце в Європейському чемпіонаті FIA Formula Regional — серії, що передує Формулі 3. У складі французької R-ace GP він здобув три перемоги, вісім подіумів і показав найшвидше коло. До фінального етапу гонщик зберігав шанси на титул.

На стартовому етапі в Австрії Аль-Дахері переміг у другій гонці, стартувавши з 11-ї позиції. Пілота, який перетнув фініш першим, покарали за фальстарт. Два подіуми на етапі у Спа в травні зробили Аль-Дахері першим еміратцем, який очолював чемпіонат FIA. Пізніше він виграв у Монці, стартувавши восьмим, а на Хунгарорингу здобув поул-позицію та перемогу.

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У другій половині сезону контакти на першому колі в Поль-Рікарі та Імолі не дозволили йому набрати очки в обох гонках. Титул зрештою здобув його напарник Емануеле Олівері, тоді як Аль-Дахері завершив сезон четвертим.

Підготовка до Формули 3

Аль-Дахері входить до молодіжної програми Mercedes із 2025 року. За його словами, німецька марка допомогла йому обрати команду для переходу до Формули 3. Гонщик назвав головною метою дебютного сезону подальший розвиток як пілота.

Сезон Формули 3 2027 року стартує в березні в Бахрейні. Аль-Дахері планує готуватися до нових трас за допомогою симулятора й аналізу даних, оскільки протягом гоночного вікенду Формули 3 перед кваліфікацією передбачене лише одне тренування.

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