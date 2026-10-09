Расселл став найшвидшим на тренуванні в Сінгапурі — Sky Sports News

У Сінгапурі Джордж Расселл показав найкращий час в єдиній тренувальній сесії перед спринт-кваліфікацією Гран-прі. Пілот Mercedes випередив Шарля Леклера з Ferrari на 0,198 секунди, повідомляє Sky Sports.

Зміни в Mercedes

Расселл стартуватиме з кінця стартової решітки в недільній гонці через заміну силової установки. У Mercedes вирішили повернути для нього болід у специфікації, яку команда використовувала до етапу в Малайзії. Отже, Расселл не отримав великий пакет оновлень, застосований на попередньому вікенді.

Лідер чемпіонату Кімі Антонеллі став сьомим, поступившись Расселлу понад секундою. Він не використовував м’які шини та припустився помилки наприкінці тренування. Антонеллі зберіг нові компоненти боліда й нове переднє крило.

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Результати інших пілотів

Ландо Норріс із McLaren посів третє місце, відставши від Расселла на 0,273 секунди. У McLaren вважають, що розв’язали проблему зі швидкістю на прямих, яка частково вплинула на виступи Норріса на двох попередніх гоночних вікендах, де він набрав загалом два очки.

Льюїс Гамільтон став четвертим із відставанням приблизно в пів секунди, а Оскар Піастрі показав п’ятий час. Переможець попередньої гонки Макс Ферстаппен завершив сесію шостим, проте Red Bull не використовувала м’які шини. Нідерландець був найшвидшим серед пілотів на шинах Medium.

Десятка найкращих

Ісак Аджар став восьмим. П’єр Гаслі з Alpine показав дев’ятий результат, а Ліам Ловсон із Racing Bulls — десятий. Спринт-кваліфікація відбудеться пізніше в п’ятницю на міській трасі «Марина-Бей» у Сінгапурі.

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