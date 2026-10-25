Ратайський зіграє зі Шиндлером у півфіналі Євро з дартсу — Interia Sport

У Польщі Кшиштоф Ратайський 25 жовтня зіграє з Мартіном Шиндлером у півфіналі чемпіонату Європи з дартсу 2026 року. За анонсом Interia Sport, початок поєдинку запланований на 20:20 у неділю. Це буде матч за вихід до фіналу континентальної першості.

Перемога над чемпіоном світу

За даними Interia Sport, Ратайський переміг чинного чемпіона світу Люка Літтлера. Цей результат вивів польського дартсмена до півфіналу чемпіонату Європи, який триває. Видання назвало перемогу Ратайського над Літтлером сенсаційною.

Літтлера в анонсі названо чинним чемпіоном світу, а Ратайського — польським дартсменом. Їхній матч відбувся в межах чемпіонату Європи з дартсу 2026 року.

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Матч за місце у фіналі

У матчі за вихід до фіналу суперником Ратайського буде Мартін Шиндлер. Зустріч відбудеться у неділю ввечері та визначить одного з учасників вирішального матчу континентальної першості.

Interia Sport також анонсувало текстову онлайн-трансляцію півфінальної зустрічі Ратайського зі Шиндлером.

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