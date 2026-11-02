Равіндра і Чепмен пропустять ODI-серію проти Індії — Channel NewsAsia

Крикетисти збірної Нової Зеландії Рачин Равіндра та Марк Чепмен пропустять серію одноденних міжнародних матчів (ODI) проти Індії через травми плеча та задньої поверхні стегна відповідно. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на команду.

Травми гравців

Гравцеві-універсалу Равіндрі потрібно більше часу для відновлення правого плеча, перш ніж він зможе повноцінно діяти в полі. Чепмен пройшов МРТ, яке показало, що його лівій задній поверхні стегна потрібні ще два тижні реабілітації перед поверненням до гри.

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Зміни у складі

Тіма Сайферта, якого спочатку планували включити до складу лише на четвертий і п’ятий матчі ODI, тепер внесли до заявки на всю серію. Генрі Ніколлс приєднається до команди на перші три матчі, а Дін Фокскрофт — на останні два.

Боулер Метт Генрі, який зазнав м’язового розриву під час серії Twenty20 проти Індії, має приєднатися до збірної в понеділок. Його готовність до участі в матчах оцінять окремо. Серія розпочнеться в Окленді в середу, наступні матчі відбудуться у Веллінгтоні та Гамільтоні, а два останні — у Тауранзі. Індія виграла серію Twenty20 з рахунком 3:2, а також зіграє проти Нової Зеландії два тестові матчі.

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