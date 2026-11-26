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Після завершення п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 мадридський «Реал» став першим клубом, який забезпечив собі участь у плей-оф. Донецький «Шахтар» із чотирма очками посідає 26-ту сходинку та наразі перебуває поза зоною виходу до наступного раунду.

Мадридці залишаються єдиною командою турніру, яка не втратила жодного очка. Після п’яти перемог поспіль «Реал» достроково гарантував собі місце щонайменше в 1/16 фіналу.

«Шахтар», який є єдиним представником України в Лізі чемпіонів, у п’яти матчах набрав чотири очки. Нинішній результат не дозволяє «гірникам» претендувати на вихід до плей-оф.

Результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів

24 листопада

«Буде-Глімт» — «ЛАСК» — 1:0

«Галатасарай» — «Астон Вілла» — 1:0

«Арсенал» — «Боруссія» Д — 1:1

«Манчестер Сіті» — «Наполі» — 2:2

«Реал» — «ПСВ» — 5:1

«Лейпциг» — «Ланс» — 3:1

«Слован» — «Бетіс» — 0:2

«Феєнорд» — «Порту» — 0:1

25 листопада

«Сабах» — «Барселона» — 1:4

«Славія» — «Вільярреал» — 0:1

«Атлетіко» — «Вікінг» — 2:0

«Брюгге» — «Ліверпуль» — 0:3

«Інтер» — «Штутгарт» — 2:0

«Лілль» — «Баварія» — 2:1

«ПСЖ» — «Рома» — 2:2

«Спортінг» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2

«Шахтар» — «Фенербахче» — 0:1

Нагадаємо, Ющенко, Ахметов, Гордон і Усики підтримали Шахтар перед матчем із Фенербахче.

Раніше Арда Туран назвав матч із Фенербахче найгіршим для Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі.

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