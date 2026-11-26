Реал гарантував собі плей-оф Ліги чемпіонів: турнірна таблиця після 5-го туру
Після завершення п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 мадридський «Реал» став першим клубом, який забезпечив собі участь у плей-оф. Донецький «Шахтар» із чотирма очками посідає 26-ту сходинку та наразі перебуває поза зоною виходу до наступного раунду.
Мадридці залишаються єдиною командою турніру, яка не втратила жодного очка. Після п’яти перемог поспіль «Реал» достроково гарантував собі місце щонайменше в 1/16 фіналу.
«Шахтар», який є єдиним представником України в Лізі чемпіонів, у п’яти матчах набрав чотири очки. Нинішній результат не дозволяє «гірникам» претендувати на вихід до плей-оф.
Результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів
24 листопада
- «Буде-Глімт» — «ЛАСК» — 1:0
- «Галатасарай» — «Астон Вілла» — 1:0
- «Арсенал» — «Боруссія» Д — 1:1
- «Манчестер Сіті» — «Наполі» — 2:2
- «Реал» — «ПСВ» — 5:1
- «Лейпциг» — «Ланс» — 3:1
- «Слован» — «Бетіс» — 0:2
- «Феєнорд» — «Порту» — 0:1
25 листопада
- «Сабах» — «Барселона» — 1:4
- «Славія» — «Вільярреал» — 0:1
- «Атлетіко» — «Вікінг» — 2:0
- «Брюгге» — «Ліверпуль» — 0:3
- «Інтер» — «Штутгарт» — 2:0
- «Лілль» — «Баварія» — 2:1
- «ПСЖ» — «Рома» — 2:2
- «Спортінг» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2
- «Шахтар» — «Фенербахче» — 0:1
Нагадаємо, Ющенко, Ахметов, Гордон і Усики підтримали Шахтар перед матчем із Фенербахче.
Раніше Арда Туран назвав матч із Фенербахче найгіршим для Шахтаря в Лізі чемпіонів.
Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі.