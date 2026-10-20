Реал Мадрид домагається внесків від шести клубів АПЛ на Суперлігу — Channel NewsAsia

Іспанський футбольний клуб «Реал Мадрид» домагається від шести клубів Англійської прем’єр-ліги внесків на покриття витрат, пов’язаних зі створенням Європейської Суперліги. Йдеться про «Арсенал», «Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем».

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, «Реал Мадрид» підтвердив, що вважає англійські клуби відповідальними за частину витрат на запуск турніру. Дотепер ці витрати покривали «Ювентус», «Барселона» та «Реал Мадрид».

Оцінка витрат

За інформацією The Athletic, сукупні витрати на створення проєкту можуть сягнути 80 млн євро, або 89,9 млн доларів. Клуби уклали акціонерну угоду для European Super League Company — холдингової компанії, що стояла за змаганням. Водночас незрозуміло, чи передбачала ця угода пряму відповідальність клубів за витрати на запуск проєкту.

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«Тоттенгем» відмовився від коментарів, а інші п’ять англійських клубів не відповіли на запити Reuters.

Вихід клубів із проєкту

Шість англійських клубів були серед дев’яти з 12 засновників Суперліги, які вийшли з проєкту впродовж трьох днів після його запуску у 2021 році на тлі масштабної протидії. Разом із ними з проєкту вийшли «Мілан», «Інтер» та «Атлетіко Мадрид».

«Реал Мадрид» не уточнив, чи домагається він виплат також від трьох інших клубів, що рано вийшли з проєкту. Згодом Суперлігу залишив «Ювентус», а «Барселона» формально вийшла з неї в лютому, тож «Реал Мадрид» залишився єдиним клубом-засновником. 11 лютого «Реал», УЄФА та European Football Clubs оголосили про принципову домовленість щодо врегулювання юридичних спорів, пов’язаних із Суперлігою.

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