Реал Мадрид обіграв Барселону 2:1 завдяки дублю Мбаппе — France 24

В Іспанії мадридський «Реал» переміг «Барселону» з рахунком 2:1 у матчі Ла Ліги. Дубль Кіліана Мбаппе забезпечив мадридцям перемогу. За повідомленням France 24, гра відбулася 25 жовтня 2026 року в Барселоні.

Дубль Мбаппе

Французький футболіст забив обидва м’ячі «Реала» в цьому поєдинку. France 24 зазначає, що результат зробив боротьбу за чемпіонський титул у Ла Лізі щільнішою.

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Матч у Барселоні

На фото до відеосюжету Мбаппе святкує перший гол своєї команди. Сюжет опублікували 26 жовтня 2026 року; його тривалість становить 4 хвилини 55 секунд, а автором вказано L'Equipe TV.

Інші результати випуску

У тому ж спортивному випуску France 24 повідомив, що «Марсель» у Лізі 1 переміг «Гавр» з рахунком 4:3. У Формулі-1 Кімі Антонеллі здобув дев’яту перемогу на Гран-прі сезону, а Крісто Попов виграв Відкритий чемпіонат Франції з бадмінтону й має стати першою ракеткою світу.

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