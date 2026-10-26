Реал Мадрид обіграв Барселону 2:1 завдяки дублю Мбаппе — France 24
В Іспанії мадридський «Реал» переміг «Барселону» з рахунком 2:1 у матчі Ла Ліги. Дубль Кіліана Мбаппе забезпечив мадридцям перемогу. За повідомленням France 24, гра відбулася 25 жовтня 2026 року в Барселоні.
Дубль Мбаппе
Французький футболіст забив обидва м’ячі «Реала» в цьому поєдинку. France 24 зазначає, що результат зробив боротьбу за чемпіонський титул у Ла Лізі щільнішою.
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Матч у Барселоні
На фото до відеосюжету Мбаппе святкує перший гол своєї команди. Сюжет опублікували 26 жовтня 2026 року; його тривалість становить 4 хвилини 55 секунд, а автором вказано L'Equipe TV.
Інші результати випуску
У тому ж спортивному випуску France 24 повідомив, що «Марсель» у Лізі 1 переміг «Гавр» з рахунком 4:3. У Формулі-1 Кімі Антонеллі здобув дев’яту перемогу на Гран-прі сезону, а Крісто Попов виграв Відкритий чемпіонат Франції з бадмінтону й має стати першою ракеткою світу.