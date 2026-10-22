Реал Мадрид розгромив РБ Лейпциг 4:1 і виграв третій матч ЛЧ — Al Jazeera

«Реал Мадрид» розгромив «РБ Лейпциг» із рахунком 4:1 у матчі Ліги чемпіонів та здобув третю перемогу в трьох матчах турніру. За даними Al Jazeera, за мадридців забили Бернарду Сілва, Арда Гюлер, Кіліан Мбаппе та Ян Діоманде.

Два голи після перерви

Перший тайм завершувався за рівної гри, однак наприкінці тайму Бернарду Сілва відкрив рахунок. Після прострілу Федеріко Вальверде удар Арди Гюлера відбив голкіпер «Лейпцига» Маартен Вандевордт, але не зміг вибити м’яч, і португальський півзахисник добив його у ворота. Це був перший гол Сілви за мадридський клуб після переходу влітку.

На 52-й хвилині «Реал» подвоїв перевагу. Джуд Беллінгем виконав подачу на дальню стійку, Мбаппе скинув м’яч уздовж воріт, а Гюлер втримав позицію в боротьбі із захисником і влучив у ворота.

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Мбаппе та Діоманде завершили розгром

За 20 хвилин до завершення зустрічі головний тренер Жозе Моурінью випустив Яна Діоманде замість Вінісіуса. Згодом Діоманде віддав передачу назад на Мбаппе, який із меж штрафного майданчика закрутив м’яч у ворота та зробив рахунок 3:0.

«Лейпциг» невдовзі скоротив відставання: Тідіам Гоміс скористався помилкою Діна Гейсена та переграв Тібо Куртуа. Остаточний рахунок встановив Діоманде, який ударом у верхній кут завершив подачу Браїма Діаса. Це був його третій гол в останніх чотирьох матчах. Перемога стала для «Реала» четвертою поспіль у всіх турнірах перед матчем Ла Ліги з «Барселоною» в неділю.

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