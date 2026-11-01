Реал переміг Расінг 3:0 і скоротив відставання від Барселони — Interia Sport

Реал Мадрид 1 листопада переміг на виїзді Расінг Сантандер з рахунком 3:0 у матчі 11-го туру Ла Ліги в Іспанії. Завдяки цьому результату мадридський клуб скоротив відставання від лідерки чемпіонату Барселони до трьох очок, повідомляє Interia Sport.

Три голи до перерви

Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині: Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, призначений після фолу на ньому у штрафному майданчику. Через десять хвилин Джуд Беллінгем подвоїв перевагу Реала. Англієць отримав передачу від Арди Гюлера, обіграв воротаря та відправив м’яч у порожні ворота.

Третій гол Реал забив на 36-й хвилині. Ян Діоманде скористався відскоком після кутового й ударом в один дотик влучив під поперечину. До перерви мадридська команда вела з рахунком 3:0.

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VAR скасував пенальті для господарів

У другому таймі Расінг мав нагоду скоротити різницю. На 72-й хвилині арбітр призначив пенальті після гри рукою Орельєна Тчуамені, однак після перегляду VAR це рішення скасували. Мбаппе також мав момент на 60-й хвилині, але його удар влучив у стійку.

У компенсований час Беллінгем відправив м’яч у сітку вдруге, проте гол не зарахували через офсайд. За статистикою матчу, Реал завдав 21 удару проти 10 у Расінга та мав 55% володіння м’ячем. Напередодні Барселона обіграла Депортіво Алавес із рахунком 6:1.

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