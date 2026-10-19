Реал розгромив Севілью 4:1 і скоротив відставання від Барселони — Interia Sport

У Мадриді, Іспанія, Реал переміг Севілью з рахунком 4:1 у матчі дев’ятого туру Ла Ліги. Кіліан Мбаппе оформив дубль, а відставання мадридців від лідерки турнірної таблиці Барселони скоротилося до шести очок.

Два голи до перерви

Як повідомляє Interia Sport, рахунок на 30-й хвилині відкрив Арда Гюлер, який пробив під поперечину з лінії штрафного майданчика. Через сім хвилин Мбаппе вийшов сам на сам із воротарем Одіссеасом Влаходімосом, обіграв його та відправив м’яч у порожні ворота.

Наприкінці першого тайму Севілья могла скоротити відставання. Рубен Варгас пробив низом поруч зі стійкою, але воротар Реала Тібо Куртуа відбив м’яч.

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Пенальті Мбаппе та відповідь Севільї

Після перерви Реал просив призначити пенальті за епізодом за участю Ендріка, однак арбітр зафіксував порушення з боку бразильця. На 63-й хвилині господарі все ж отримали право на одинадцятиметровий: Мбаппе реалізував його ударом паненкою.

На 80-й хвилині Мануель Буено забив єдиний м’яч Севільї. Уже за дві хвилини Ян Діоманде відновив перевагу Реала в три голи та встановив остаточний рахунок — 4:1. У наступному турі мадридська команда має зіграти з Барселоною на Камп Ноу.

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