Реал Сосьєдад завдав Барселоні першої поразки в лізі — Interia Sport

У Сан-Себастьяні в Іспанії жіноча команда «Реал Сосьєдад» 18 жовтня перемогла «Барселону» з рахунком 2:1 у матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії. Поразка стала першою для каталонського клубу в лізі цього сезону, повідомляє Interia Sport.

Швидкий гол і відповідь господарок

«Барселона» відкрила рахунок уже на першій хвилині: відзначилася Патрісія Гіхарро. Менш ніж за 15 хвилин господарки зрівняли рахунок, а в першу компенсовану хвилину першого тайму Айнхоа Марін Мартін забила другий м’яч «Реал Сосьєдада».

До перерви «Барселона» не змогла відігратися, а після зміни сторін володіла ініціативою. Каталонки завдали вісім ударів, із яких два були в площину воріт, однак забити ще раз не зуміли.

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Ситуація в таблиці

Наприкінці зустрічі виникла сутичка, після якої тренери обох клубів отримали жовті картки. «Реал Сосьєдад» утримав перевагу та здобув перемогу 2:1.

Попри поразку, «Барселона» зберегла перше місце в чемпіонаті, але її перевага над мадридським «Реалом» скоротилася на два очки. «Реал Сосьєдад» піднявся на восьму позицію. У наступному турі «Барселона» прийматиме «Гранаду», а команда із Сан-Себастьяна зіграє вдома з «Еспаньйолом».

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