Ребекка Гендерсон встановила світовий рекорд у ходьбі на марафоні — The Guardian

Австралійська легкоатлетка Ребекка Гендерсон встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на марафонській дистанції на змаганнях All Japan Race Walking у Такахаті на півночі Японії. Як повідомляє The Guardian, 25-річна спортсменка пройшла 42,195 км за 3 години 14 хвилин 52 секунди.

Рекорд попри дощ

Гендерсон виступала в дощових умовах та перевершила попередній світовий рекорд на 19 секунд. Його в серпні встановила італійка Софія Фіоріні, яка перемогла на чемпіонаті Європи в Бірмінгемі.

Австралійка більшу частину дистанції йшла сама, випередила багатьох чоловіків у змішаному полі учасників і виграла жіночий старт із перевагою у 14 хвилин. Для Гендерсон це був дебют у спортивній ходьбі на марафонській дистанції. Раніше вона посіла дев’яте місце в ходьбі на 35 км на торішньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо.

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Нові офіційні дистанції

У січні World Athletics визнала марафон і півмарафон офіційними дистанціями у спортивній ходьбі, замінивши традиційні старти на 20 і 35 км. Гендерсон стала першою за 20 років представницею Австралії без інвалідності, яка встановила світовий рекорд в офіційній чемпіонатній дисципліні. Востаннє це робив австралійський ходок Нейтан Дікс, який у грудні 2006 року встановив світовий рекорд на дистанції 50 км у Джилонзі.

На тих самих змаганнях австралійка Елізабет Макміллен перемогла в півмарафоні з результатом 1:31:31, показавши п’ятий найкращий час в історії нової жіночої дисципліни та рекорд Австралії. Японець Масатора Кавано також установив перший чоловічий світовий рекорд у спортивній ходьбі на марафоні — 2:55:14.

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